Ministros israelíes niegan que haya un acuerdo de alto el fuego en Gaza

El ministro de Transporte e Inteligencia y miembro del Gabinete de Seguridad, Israel Katz, negó este miércoles en la radio nacional que hubiera un alto el fuego pactado con Hamás y Yihad Islámica, después de que estos comunicaran que se había reactivado el cese de hostilidades de 2014.

«No hay alto el fuego, Israel mantiene una clara política de no permitir fuego y ataques terroristas», dijo Katz (del partido Likud) en el programa informativo matutino de la radio nacional Kan.

Jail Haya, dirigente de Hamás, comunicó hoy que «después de que la resistencia armada lograse vencer la agresión», varios mediadores intervinieron «y se acordó reactivar el acuerdo de alto el fuego. Nos comprometemos a su cumplimiento siempre y cuando la ocupación (Israel) también lo cumpla».

Milicias palestinas lanzaron desde ayer más de ciento diez cohetes y proyectiles de mortero sobre comunidades israelíes colindantes, lo que llevó a miles de ciudadanos a pasar la noche en los refugios, mientras que el Ejército respondía con más de sesenta bombardeos a objetivos militares en la mayor escalada desde 2014.

«Israel no quiere que la situación se deteriore, pero aquellos que empezaron la violencia, deben pararla», estimó Katz, quien añadió que «Israel hará pagar (a Hamás)» todo ataque.

El ministro de Educación y también miembro del Gabinete de Seguridad, Naftali Benet (del partido nacionalista Hogar Judío), se expresó en la misma línea en una entrevista con la emisora de radio del Ejército al declarar: «No hemos llegado a ningún acuerdo, ni siquiera uno informal».

«Puede ser que el otro lado simplemente no esté interesado en una escalada», señaló para explicar el anuncio de los grupos islamistas de Gaza.

Sin embargo, el titular de Energía israelí, Yuval Steinitz (Likud), se pronunció de manera diferente: «Creo que hay un entendimiento indirecto con Hamás para acabar con la actual escalada de violencia», aseguró y añadió, «aunque siempre habrá cierto grado de lucha en la frontera con Gaza», recogió el diario The Times of Israel.

Igualmente, Katz rechazó las declaraciones de miembros de la coalición de Gobierno, entre ellos la ministra de Justicia, Ayelet Shaked (Hogar Judío) y Steinitz, también miembro del Gabinete de Seguridad, respeto a una posible toma militar de Gaza: «No hay ninguna propuesta ni una acción iniciada para derrocar a Hamás en Gaza», declaró.

«Israel no tiene nada que hacer en Gaza», aseguró Katz.

«Una vez dejen de disparar, no tenemos ningún objetivo operacional» en el enclave costero palestino, concluyó.