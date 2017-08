Hila avisa de que la decisión de prohibir o no el alquiler turístico en Palma será técnica

El teniente de alcalde de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, José Hila, advierte que los técnicos decidirán si en Palma se pueden alquilar viviendas plurifamiliares a turistas o no, ya que asegura que los informes de zonificación son vinculantes. «No hay opción a no cumplir lo que digan los informes técnicos, no se puede elegir». Así de contundente se muestra el socialista, que destaca que la propuesta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma que aprobó el pleno del pasado mes de junio –prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares en toda Palma– solo se podrá cumplir si así lo determinan los informes técnicos.

El PSOE se abstuvo en el pleno, al igual que el PP, y la proposición de iniciativa popular salió adelante con los votos de Més y Podem. Esta decisión motivó que el exalcalde fuese abucheado por el público cuando justificó la abstención en el pleno; era la primera vez que los socialistas se desmarcaban de sus socios de gobierno.

El titular de Urbanisme insiste en que la propuesta de la Federació no podrá llevarse a cabo si los informes técnicos concluyen que el alquiler turístico en plurifamiliares no se puede prohibir en toda la ciudad y debe autorizarse en algunos barrios.

Hila augura que la zonificación acabará en los tribunales y avanza que lo primero que pedirá el juez es el informe técnico que justifica la decisión. Aquí, razona que si el Pacte optase por prohibir el alquiler turístico en los plurifamiliares de toda la ciudad con los informes técnicos en contra, los tribunales anularían la prohibición. Con toda seguridad, el Consistorio tendría que pagar indemnizaciones.

El Ajuntament aún no ha decidido si podrá elaborar la zonificación con personal municipal o tendrá que externalizarlo; la intención es hacerlo con recursos propios.