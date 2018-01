Un rap cantado por niños critica a EMAYA por la suciedad de Palma

Viviendo entre porcinos es el título de un rap que Tomàs Rodrigo ha colgado en Youtube para criticar a EMAYA por la basura que se acumula en las calles de Palma.

El tema, interpretado por niños, culpa a la empresa municipal de la suciedad de la ciudad y ya casi roza el millar de reproducciones.

'Emaya no se entera o mira pa' otro lado', 'cansado de la mierda que tiran mis vecinos' o 'Emaya me falla, la bastura estalla, nadie me calla', son algunas de las frases que suenan en este rap, que se acompaña de fotografías de contenedores repletos de basura o montañas de residuos (bolsas, colchones, muebles, cajas, carros de supermercados,...) acumulados junto a ellos; una imagen que en los últimos años ha sido denunciada por muchos vecinos de Palma.