Company dice que Armengol es «mentirosa compulsiva» además de «mala negociadora»

El presidente del PP balear, Biel Company, ha afirmado este jueves que Armengol «se ha mostrado como una mentirosa compulsiva» en relación a la subvención electoral al PP en 2007 y le ha dicho «que persiga la corrupción que tiene en su propio Govern».

«Ha ido diciendo que había una sentencia que condenaba al PP a pagar 153.000 euros. Y ha tenido que venir el Consultiu a decirle que es mentira», ha dicho.

Así se ha expresado Company en una rueda de prensa en la que ha asegurado que «no hay ninguna sentencia que condene al PP a devolver ni un euro». «Si esto sucede, no tenga dudas de que lo haremos», ha dicho el 'popular' a la presidenta. En todo caso, «la responsabilidad no la marcará ningún medio de comunicación ni Armengol», ha añadido.

El pasado del PP

Preguntado por la confesión del ex gerente del PP, Fernando Areal, que reconoció durante un juicio pagos en negro en la campaña electoral, Company se ha mostrado de acuerdo en que «en el PP han pasado cosas que no deberían haber pasado nunca» pero ha prometido que «no volverán a pasar».

Asimismo, el presidente 'popular' ha sugerido que «basar una política de 2017 en cosas del año 2007 es desviar atención y desviar poder donde no toca». Por ello, ha pedido a la presidenta que «deje de utilizar los servicios de la administración pública para ir contra un partido político».

Sobre su último encuentro con el ministro Cristóbal Montoro, Company ha considerado que Armengol es «mala negociadora», y ha apuntado a que podría ser algo «intencional» para poder «mantener su discurso victimista».

IB-Salut

Por otro lado, Biel Company ha recordado que han solicitado la comparecencia urgente de la consellera de Salud, Patricia Gómez, por la «grave situación» en las urgencias hospitalarias, una comparecencia que según Company no tendrían que haber pedido «sino que la propia consellera tendría que haber salido a decir qué está pasando».

Company ha criticado que «con 1.300 millones de euros más que en 2012» el Govern «tenga a los enfermeros en una situación precaria» y trabajando «de forma inhumana».

Además, ha dicho que el Govern tiene «al colectivo sanitario totalmente revolucionado» y ha avanzado que si vuelven a gobernar derogarán el decreto del catalán en la sanidad. «La lengua se puede defender donde corresponda, pero no se puede hacer menguando un servicio tan básico como la atención sanitaria», ha sentenciado.

Respecto a las modalidades insulares, el presidente del PP ha afirmado que defenderán «lo que dice el 'Estatut d'Autonomia'. «Cualquier otra persona que diga lo contrario es para hacérselo mirar», ha añadido.

Según Company, el PP quiere «que se utilicen las formas de expresión y las palabras propias de cada isla» pero «hay gente a la que le interesa sacar de quicio estos temas».

Elecciones

Finalmente, los periodistas han preguntado a Company por las próximas elecciones autonómicas de 2019. El presidente del PP ha dicho no estar preocupado por el ascenso de Ciudadanos en el ámbito estatal o en Cataluña y ha mantenido que está «ilusionado» por comenzar la campaña y «confrontar ideas» con «buenas artes y buenas formas».

Con todo, respecto a Ciudadanos, ha alertado de que no basta con tener un buen resultado sino que hay que alcanzar el objetivo de gobernar.

Company también ha reconocido que en la etapa de gobierno anterior del PP hay «algunas cosas que no se han hecho bien» porque «si no no se hubiera pasado de 35 a 20 diputados».

Finalmente, preguntado por si se siente amenazado por la posibilidad de que la actual delegada del Gobierno, Maria Salom, sea candidata a la presidencia, Company ha contestado que es una «línea argumental que utiliza alguna persona para intentar desgastar al PP» y ha reafirmado su buena relación son Salom.