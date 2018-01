El alquiler turístico estará prohibido en polígonos y suelo rústico protegido

El alquiler turístico estará prohibido en los polígonos industriales y en el suelo rústico protegido de Mallorca. Así se contempla en la zonificación de la Isla que presentará este viernes el Consell con el fin de regular la actividad y según recoge la Ley de Turismo del Govern.

El documento se deberá aprobar por el pleno de la institución y entrará en vigor una vez que se apruebe de forma definitiva y se hayan incorporado y estudiado las modificaciones pertinentes al redactado inicial. Además, puede sufrir variaciones con la aprobación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), que también elabora el Consell.

En este sentido, la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, indicó que a través del PIAT se estudiará posibilitar el alquiler turístico en suelo rústico protegido en determinados casos. Se quiere dar respuesta a la demanda de algunos alcaldes de la Tramuntana, preocupados por el futuro de edificaciones centenarias que requieren de alguna solución que dé viabilidad a su elevado coste de mantenimiento. Sin embargo, la Ley de Turismo prohíbe explícitamente el alquiler turístico en suelo rústico protegido y solo permite cambios a través del PIAT, de ahí que el Consell tenga que cumplir con la ley autonómica en la zonificación.

Mallorca se dividirá en siete zonas y no en seis como estaba previsto: polígonos, suelo rústico protegido, suelo rústico común, litoral saturado, litoral no saturado, interior saturado e interior no saturado. En las dos primeras no estará permitido el alquiler vacacional, mientras que en el resto se dará a conocer este viernes.