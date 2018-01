Los coches, a 30 km/h como máximo en Es Rafal y en El Vivero

Cort prevé declarar zona 30 Es Rafal y El Vivero, por lo que los vehículos tendrán que reducir su velocidad; ahora van a 50 km/h. En algunas calles ya no se pueden superar los 30 km/h, pero ahora se extiende a toda la barriada. La intención del Pacte es que esta medida entre en vigor este año, pero no pueden dar una fecha porque tienen que redactar el proyecto.

Aún se desconoce el coste, pero desde el Consistorio reconocen que no será barato, aunque insisten en que merece la pena porque tiene muchos beneficios para los ciudadanos. Los conductores que incumplan esta normativa serán multados con entre 100 y 600 euros, en función de lo que excedan la velocidad, y perderán puntos del carnet de conducir, según prevé la Dirección General de Tráfico.

Ventajas

«Reducir la velocidad y limitarla a 30 km/h es una manera de expandir la movilidad sostenible en la ciudad», señala el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer. En este sentido, añade que «las zonas 30 ayudan a reducir la contaminación, las posibilidades de accidente con consecuencias graves, al tiempo que mejora la convivencia entre vehículos a motor con las bicicletas y los viandantes».

En relación a las bicicletas, anuncia que tienen previsto favorecer la utilización de la bicicleta. No obstante, aún no han decidido si se harán ciclocalles o se señalizarán itinerarios ciclistas. El titular de Mobilitat argumenta que «Es Rafal y El Vivero tienen unas características especiales que las hacen idóneas para implantar la zona 30». En este sentido, precisa que cuentan con una trama urbana reticular, calles estrechas y de una sola dirección, casas bajas y poca densidad poblacional, etc.

Además, añade que «las zonas 30 se están implantando en la mayoría de ciudades europeas. De hecho, en muchas de ellas en toda la ciudad ya no está permitido circular a más de 30 km/h». En Ciutat ya es zona 30 Son Sardina, todo el centro -salvo las zonas Acire donde la velocidad está limitada a los 20 km/h-, y las inmediaciones de los colegios. «Quiero que toda Palma se parezca a las ciudades europeas y no solo el centro», concluye.

El Terreno y Son Espanyolet también han pedido reducir la velocidad

El regidor de Mobilitat, Joan Ferrer, reconoce que otras barriadas de Palma han solicitado la implantación de la zona 30. Se trata de El Terreno y Son Espanyolet. Sin embargo, el Consistorio no tiene previsto reducir la velocidad de circulación a corto plazo en estas zonas, ya que tiene un coste económico. Además, añade que cuentan con un nuevo itinerario ciclista, en el que los vehículos no pueden circular a más de 30 km/h.

Pese a que no hay una fecha, el responsable municipal de Mobilitat avanza que la intención es ir reduciendo la velocidad de más zonas de la capital balear, pero precisa que es necesario hacerlo de forma planificada, con consenso y teniendo en cuenta los recursos económicos de los que dispone el Ajuntament.