El piso más caro de Palma está en el Born y cuesta casi 10 millones

El piso más caro de Palma se encuentra en el Passeig des Born, exactamente en el Palau Can Puig y cuesta 9.850.000 euros. Se trata de la planta noble del rehabilitado edificio señorial del siglo XV, que cuenta con cinco viviendas. Ésta es una de las dos viviendas que todavía están a la venta.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, Josep Maria Mir, ha destacado que en Ciutat no hay pisos de este precio, los más caros hasta ahora oscilaban entre 2 y 3 millones de euros. No obstante, puntualiza que sí hay edificios que ronden los 10 millones, pero no pisos.

Los promotores de Can Puig precisan que esta vivienda cuenta con una superficie de 930 metros cuadrados, repartidos entre seis dormitorios con baño en suite, varios salones, comedor, salas de estar, amplia cocina con bodega y una gran terraza con vistas a la plaza Joan Carles I. Se trata de la vivienda más grande de esta promoción y todavía no ha encontrado comprador.

Los promotores aseguran que más del 40 % de las personas que se interesan por visitar los apartamentos de Can Puig son españoles. En el resto de Europa despierta mucha atracción, especialmente entre escandinavos, alemanes e ingleses.