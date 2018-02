Baleares y Canarias acuerdan hacer un «frente común» para la mejora del empleo en la hostelería

Los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias se han reunido este jueves con el objetivo hacer un «frente común» en la mesa técnica para la mejora del empleo en la hostelería en la que presentarán, entre varias medidas más, el reconocimiento de enfermedades profesionales -para el sector de camareras de piso, entre otros- o «la jubilación anticipada».

Así lo ha explicado el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, junto a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en una rueda de prensa en la que han presentado las medidas que van a plantear al Ministerio de Economía.

Negueruela ha lanzado un mensaje al Gobierno para que abra esta mesa técnica ya que desde noviembre pasado, cuando se acordó llevarla a cabo no ha habido nuevas noticias al respecto. «Crear la mesa y no desarrollarla, no tiene sentido», ha dicho Negueruela que ha también señalado que ambos gobiernos autonómicos ya están trabajando «de manera conjunta con organizaciones empresariales y sindicatos».

Por su lado, Valido ha hecho hincapié en que hay que «dignificar» esa profesión que en Canarias emplea a unas 350.000 personas y en Baleares a unas 140.000. «Solo en estas dos comunidades afectaría a medio millón de trabajadores y trabajadoras», ha añadido Negueruela.

Valido ha reivindicado que «en materia de enfermedades laborales» lo que se está planteando «ya está reconocido en otros sectores». «Estamos planteando situaciones corrientes y son muchas las bondades para poner en marcha algo que es una cuestión de justicia», ha remarcado.

En el encuentro que ha tenido lugar este jueves se han adherido las patronales y los sindicatos del sector.

CCOO destaca la unión de Baleares y Canarias

Por su lado, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Silvia Montejano, ha destacado «la unión de las dos comunidades para elevar a nivel nacional unas propuestas que son compartidas por todos», como son el «reconocimiento de la enfermedad profesional, la jubilación anticipada y lo que tiene que ver con prevención en la salud».

Asimismo, el secretario general de la Federación de Hostelería de UGT, Antonio Copete, ha señalado que están «muy satisfechos» porque «ya era hora» de que las «comunidades que lideran el turismo se unieran para impulsar estar propuestas». «Después, hay que ir más allá, por ejemplo, en el tema de la estacionalidad y la jubilación a tiempo parcial de los fijos discontinuos que tiene que hacerse posible», ha dicho.

La presidenta de la FEHM, Maria Frontera, ha resaltado que los sindicatos también apoyen la «revalorización» del «prestigio del sector hotelero». Así, ha enfatizado que ya está «lista la hoja de la ruta» para «mejorar la situación laboral del sector y poder llegar a Madrid», así como para «seguir estableciendo relaciones con el resto de comunidades que estén presentes en la mesa de trabajo».