El PP propondrá que el Consell apoye la prisión permanente revisable

El PP en el Consell de Mallorca, a través de su portavoz, Mauricio Rovira, planteará este jueves un acuerdo por el cual el pleno de la institución insular manifieste su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable.

Esta fórmula, aprobada en 2015, con el único voto favorable del PP, da una respuesta adecuada a la demanda de la sociedad española frente a los crímenes más graves y execrables cometidos por bandas terroristas o asesinos desalmados, según ha señalado el PP en un comunicado.

Por ese motivo, el PP instará a los diferentes grupos del Consell de Mallorca, con representación en el Congreso de los Diputados, a que reconsideren su postura sobre la derogación, planteada en 2016, «de un instrumento que en el momento de su aprobación contó con los avales de una parte importante de la Doctrina Jurídica Española, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial», han remarcado al respecto.

De hecho, tal y como han constatado, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. fue la ponente del informe favorable en el CGPJ.

Con la moción del PP en el Pleno de este jueves «se pretende también acordar que se dé traslado del posible acuerdo al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a los grupos políticos del Congreso y del Senado».

Con todo, los populares han apuntado que la prisión permanente revisable, implantada en Francia por el socialista François Mitterrand y que se aplica también en Italia y Alemania, «no es una forma de cadena perpetua». «Solo trata de proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos mientras no esté acreditado que no reincidirán», han apostillado desde el PP.