Luis Riu, en libertad tras pagar 20.000 dólares de fianza en Miami

El copropietario de los hoteles RIU, Luis Riu Güell, viajará «en las próximas horas» a Mallorca, tras quedar en libertad al pagar una fianza de 20.000 dólares en Miami, donde ha sido detenido acusado de corrupción.

Según han informado fuentes de la compañía hotelera a Europa Press, el pago de la fianza «estaba establecido» antes de viajar a Miami, donde se ha presentado voluntariamente ante el juzgado, de modo que «en cuestión de horas ya estaba en la calle de nuevo».

Desde RIU Hotels & Resorts, han informado que sus ejecutivos -Luis Riu y su vicepresidente regional, Alejandro Sánchez, también acusado- son «absolutamente inocentes de los cargos que se les imputan» y que confían «en que el sistema judicial de EEUU concluirá que estas acusaciones son totalmente infundadas». «Nuestros ejecutivos desean impacientemente probar su inocencia», han añadido.

