La ausencia de los pacientes obligó a suspender 680.000 consultas en 2017

Conseguir una cita con el médico especialista no es tarea fácil. Este martes había 36.747 pacientes en lista de espera para una consulta externa en los hospitales del IB-Salut, con una espera media para ser atendido de 31,67 días. Con estos datos en la mano sorprende que el año pasado se tuvieran que suspender 123.824 consultas programadas en los hospitales y 562.699 en los centros de salud al no presentarse los pacientes.

Así lo reconoce el director de Asistencia Sanitaria del IB-Salut, Nacho García, quien afirma que «es cierto que hay mucha gente con cita programada que no acude a la consulta del especialista o del médico de familia, y que 686.523 consultas suspendidas en un año son muchas citas perdidas.

Los hospitales de la red sanitaria pública programaron en 2017 un total de 1.468.883 consultas, un 2,05 % más que el año anterior, de las que un 8,4 % no se llevaron a cabo porque los pacientes no acudieron a las citas ni las cancelaron. Por lo que hace referencia a los centros de salud, el año pasado se planificaron 8.622.275 citas en las gerencias de Atención Primaria de las Islas, de las que 562.699 no se llevaron a cabo (7 %) por la ausencia del paciente.

«Desde el IB-Salut hacemos un gran esfuerzo para rebajar las listas de espera», afirma García, por lo que «pedimos a los pacientes que, en caso de no poder acudir a la cita, llamen y así se puede reprogramar y aprovechar por parte de otra persona». El director de asistencia sanitaria del IB-Salut recuerda que «los hospitales avisan de la cita mediante llamada telefónica y mandan un recordatorio por SMS».