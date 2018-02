Cort pide a Demarcación de Costas que no autorice el chiringuito de Es Carnatge

El regidor de Modelo de Ciutat, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, y la regidora de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, Neus Truyol, han dirigido una petición al jefe de la Demarcación de Costas de Baleares, Carlos Simarro, para que no se autorice este año el chiringuito que otros veranos se ha instalado en Es Carnatge.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se ha aprovechado la exposición pública de la autorización de esta instalación de temporada para reclamar que no se otorgue la concesión con el objetivo de evitar los impactos ambientales y las molestias que, según Cort, ha generado desde su existencia.

Demanam a Costes que no autoritzi el xibiu del Carnatge aquest estiu. És necessari protegir l'única zona no urbanitzada del litoral i un xibiu a primera línia no és compatible amb això #EstimamPalmahttps://t.co/Vt3W05FBYv pic.twitter.com/k8gMXDTGby