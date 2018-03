El Parlament rechaza la proposición de ley de Cs sobre la limitación de cargos de los diputados

El Parlament balear ha rechazado hoy modificar la Ley Electoral para prohibir que los diputados puedan simultanear ese cargo con el de concejal o alcalde de un Ayuntamiento, o miembro de un consell insular.

El pleno de la cámara autonómica ha rehusado admitir a trámite la propuesta de cambio legal planteada por Ciudadanos, que ha tenido el respaldo de los diputados de Podemos y de las dos antiguas componentes de este grupo, Montse Seijas y Xelo Huertas.

Han votado contra la ampliación de las incompatibilidades los diputados de PP, PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El Pi, cuyos portavoces han subrayado que la ciudadanía no reclama una incompatibilidad de cargos, sino de sueldos y han defendido que los concejales, alcaldes y consellers insulars pueden hacer aportaciones positivas en su actividad parlamentaria.

El líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha expuesto que su iniciativa tiene el propósito de contribuir a «eliminar los privilegios de los políticos» mediante la instauración del principio «una persona un cargo».

Pericay ha defendido que la suya era una «propuesta sensata» que no está impulsada por un «afán de prohibir», que tiene precedentes en otras comunidades autónomas y que su grupo estaría dispuesto a modular durante la tramitación parlamentaria, con excepciones para ediles de los municipios más pequeños, por ejemplo.

Pese a criticar otras actuaciones de Ciudadanos, la diputada de Podemos Marta Maicas, ha considerado regeneradora la ampliación de incompatibilidades propuesta, y Montse Seijas, expulsada del partido de los círculos, la ha apoyado tras expresar su decepción porque no la presentara su antiguo grupo.

Pero frente a los 12 votos favorables sumados, la proposición ha cosechado 45 votos en contra del resto de grupos y parlamentarios del grupo mixto.

En representación del PP, el diputado Juan Manuel Lafuente, ha indicado que debe corresponder a los partidos decidir si sus representantes pueden compatibilizar o no el escaño del Parlament con otro cargo.

También ha planteado este argumento la diputada del PSOE María José Camps, quien ha resaltado que en su partido está implantada la regla de «una persona un cargo», con la posibilidad de hacer excepciones que no deben restringirse por ley.

Tanto Biel Barceló, de MÉS per Mallorca, como Nel Martí, de MÉS per Menorca, han hecho hincapié en que los concejales o consellers autonómicos pueden aportar argumentos relevantes en los debates parlamentarios y han considerado oportunista el planteamiento de Ciudadanos.

Muy crítico con el partido naranja ha sido el líder de El Pi Jaume Font, para quien la proposición debatida es un engaño a la ciudadanía y un ejemplo de la actividad que desprestigia a los políticos, puesto que su único propósito es «quedar bien».