Quejas de padres por el seguimiento de la huelga feminista en las 'escoletes'

Varios padres cuyos hijos e hijas pequeños asisten a las escoletes municipales de Palma han elevado quejas y críticas contra el Ayuntamiento de Palma ya que «nos obligan a recoger a nuestros hijos porque no nos garantizan ni unos servicios mínimos de guarda».

La jornada de huelga feminista del 8 de marzo se ha dejado sentir con más fuerza en centros de trabajo como estos, donde la inmensa mayoría de los profesionales son mujeres.

«Soy madre, mujer y trabajadora y por eso mismo necesito llevar a mi hijo a la escoleta, porque no me puedo permitir que me quiten parte de mi sueldo por secundar una huelga. Respeto a quien se quiera adherir pero creo que también tendrían que ser respetados los derechos de los niños de asistir en su horario habitual a las escoletes y garantizar una guarda y custodia de esos niños a lo largo del día», expresa Alejandra, una de las madres afectadas.

Otra madre apuntaba a Ultima Hora que «los servicios mínimos no están cubriendo el comedor de los pequeños con lo que nos obligan a los padres a pedir días porque no les dan de comer. Tengo que o no llevarlo o ir a buscarlo a las 11.30. ¿Quien protege a mi hijo menor?».

«¿Quién pacta estos servicios mínimos que piensan que un comedor no lo es? ¿Dónde está mi derecho?», expresa con cierta indignación esta otra madre.

Cabe recordar que el servicio de comida se abona por norma general como un concepto fijo en la cuota mensual y que es un servicio educativo dentro del horario habitual.