El PP atribuye al Govern la enmienda para ampliar el centro de Rafael Nadal

La portavoz del PP en el Parlament balear, Margalida Prohens, atribuyó al Govern la responsabilidad de la enmienda que permitirá la ampliación del centro de tenis de Rafael Nadal en Manacor pese a que fue un documento presentado por el PP. La enmienda se incorporó al proyecto de ley de vivienda gracias al voto de PP, PSIB y C’s y la abstención del PI.

«Esta enmienda se ha trabajado desde el minuto cero con el PSIB y si sus socios quieren pedir explicaciones que se las pidan a ellos», afirmó Prohens.

La diputada del PP se refería a las declaraciones realizadas este martes por el diputado de Més per Menorca Nel Martí, quien pidió que la enmienda se retire del proyecto de ley y se tramite. «Pedimos que esta enmienda se retire porque estamos en contra del urbanismo a la carta», afirmó Martí, quien además censuró el procedimiento seguido para permitir la ampliación del centro. «Está faltando transparencia y además nos piden que miremos para otro lado y no lo vamos a hacer», añadió.

Alberto Jarabo (Podemos) y Josep Ferrà (Més) se sumaron a la petición de Més per Menorca para que la enmienda se retire del proyecto de ley de vivienda, algo que solo puede decidir quien la propuso en su día, es decir, el PP. La portavoz de la formación política dijo que no piensan retirarla porque es un proyecto positivo «que no tiene ningún tipo de problema ni de segunda lectura». Sí pidió al PSIB que fuera «valiente» en la defensa de una propuesta pactada por el Govern.

El portavoz de los socialistas en la Cámara balear, Andreu Alcover, reconoció que incluir la propuesta de ampliación del centro de Rafael Nadal en la ley de vivienda no era «lo más adecuado», y dejó la pelota de la retirada de la enmienda en el tejado del PP.

Alcover defendió el contenido de esta proyecto ya que permitirá devolver al Ajuntament de Manacor las competencias sobre esta zona, que hasta ahora estaban en manos del Parlament ya que en su origen fue aprobado a través de una ley.