La demolición de 45 viviendas de Son Banya se llevará a cabo en julio

El derribo de las 45 viviendas de Son Banya con orden de desahucio vuelve a tener fecha: el mes de julio, «si no se producen contratiempos», precisó el coordinador general de Benestar, Joan Antoni Salas.

Este jueves se reunirá la mesa de contratación, donde los técnicos presentarán un informe negativo de la oferta temeraria a la baja que presentó la oferta que resultó ganadora. La mesa de contratación le dio un tiempo para que pudiera justificar la oferta a la baja, pero los técnicos consideran que no es suficiente y propondrán la adjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar, si toda la documentación resulta correcta. A partir de entonces, la empresa tendrá diez días hábiles para presentar la documentación, se volverá a reunir la mesa de contratación y, posteriormente, la adjudicación será aprobada en Junta de Gobierno.

Salas explicó que para llevar a cabo los trabajos de demolición de las 45 viviendas afectadas por la orden de desahucio tendrán que coordinarse con la policía y el juzgado, por lo que estima que, «si no se producen contratiempos», los trabajos de demolición empezarán en julio. La intención es derribar ocho viviendas a las semana, por lo que todo apunta a que se prolongarán hasta el mes de septiembre, ya que Salas recordó que agosto es inhabil en los juzgados.

Por otra parte, Cort sigue sin encontrar viviendas para cuatro de las 16 familias que cumplen los requisitos para acogerse a las ayudas municipales. Primero se realizarán las demoliciones de las familias que tienen otros pisos a los que ir, ya sean propios o municipales. Sin embargo, Salas reconoció que si no encuentran los cuatro pisos necesarios para acoger a las familias que no tienen otros recursos, tendrán que ir a los servicios sociales porque no se puede demorar más la orden de desahucio de estas viviendas.