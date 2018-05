El Govern apoya la moción de censura y Armengol pide a Ciudadanos que la vote

La portavoz del Govern, Pilar Costa, mostró este viernes el apoyo del Ejecutivo balear a la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada por Pedro Sánchez e insistió en que ha llegado el momento de acometer un proceso de «regeneración democrática» en España.

«Ya no son sospechas sino que vienen respaldadas por una durísima sentencia que no solo condena a una serie de personas que han sido destacados responsables del PP, sino que demuestra que Rajoy no dijo la verdad cuando declaró como testigo en el juicio de la trama Gürtel», lamentó. Tanto Pilar Costa como la consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, aseguraron que la presentación de esta moción no tienen por qué afectar a la aprobación del Régimen Especial de Balears (REB). «Hay que ser prudentes con este asunto –dijo Catalina Cladera–, pero nuestra intención es seguir trabajando como Govern para aprobar esta ley fundamental». «Confiamos en que estos momentos de cierta inestabilidad no afecten al REB», añadió.

Govern y Gobierno llevan meses negociando la aprobación de la ley de régimen especial y están muy cerca del acuerdo, pero no se sabe hasta qué punto la situación política de Madrid puede tener consecuencias en la negociación de proyecto. La presidenta del Govern, Francina Armengol, se sumó a los reproches contra el PP. Consideró «un paso lógico» que se presente una moción de censura contra el gobierno del PP porque la situación que se ha derivado tras conocer la sentencia del caso Gürtel «hace inviable que el PP gobierne en España».

«Se acaba de condenar al partido, por lo que está incapacitado para seguir al frente del Gobierno», añadió Armengol, quien emplazó a Ciudadanos a que vote esta moción «si quiere una regeneración democrática».

El alcalde de Palma, Antoni Noguera (Més) defendió la iniciativa de los socialistas y opinó que se tenía que haber presentado hace tiempo. Afirmó que el PP es un partido «conectado estructuralmente a la corrupción» y denunció que se presentaba a las elecciones «dopado». También se refirió a Ciudadanos como «la muleta del PP» y lamentó su discurso de «falsa renovación».

El portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, confío en que la moción prospere y, a pesar de lanzar reproches al PSOE por no haberse sumado hasta ahora a esta iniciativa, afirmó que toca «mirar adelante» y pactar una agenda social similar a la que han negociado los partidos de Baleares.

El secretario general de la formación, Toni Fuster, consideró incoherente que se apoye el mantenimiento del artículo 155 en Catalunya y se busque en paralelo a los partidos independentistas para conseguir que la moción de censura salga adelante en el Congreso de los Diputados. También se refirió a la sentencia del ‘caso Gürtel’ y calificó de «auténtica vergüenza» que compañeros de partido hayan «metido la mano en la caja». «Pediremos disculpas las veces que sea necesario», dijo Fuster: «El PP está lleno de gente honrada que hace las cosas bien».

Xavier Pericay, de Ciudadanos, si bien aseguró que la situación del Gobierno es «insostenible», insistió en que lo suyo es que se convoquen elecciones anticipadas a través de una moción instrumental que sirva para echar al PP del Gobierno pero no para formar un Ejecutivo alternativo con los independentistas.