Uno de los opositores al polémico examen para auxiliar del Govern: «Al ver el examen me indigné, era una chapuza»

Las pruebas de acceso al cuerpo de auxiliares administrativos del Govern, celebradas este pasado sábado, han generado mucha polémica. La prueba de informática ha provocado multitud de quejas tanto en la organización de las pruebas como en su contenido. Los opositores han afirmado que algunas de las preguntas estaban mal formuladas o contenían errores en todas las respuestas, lo que originó en el momento de las pruebas cambios y anulaciones de algunas preguntas por parte del tribunal y nervios e indignación entre los opositores.

Todos ellos ya habían superado la primera fase de esta convocatoria pública de empleo para poder acceder a la escala de auxiliares administrativos de la Comunitat Autònoma. El sábado se realizaba la prueba de informática.

Uno de las personas que se presentó al examen ha declarado a Ultima Hora que al ver la prueba «tuve sentimientos contradictorios. Estaba indignada, la prueba era un desastre, una chapuza». Explica que ante esa situación «me vino a la cabeza todos los años de estudio y sacrificio familiar para preparar estas pruebas, así que controlé los nervios, aprobé y logré la plaza». Indica toda una serie de irregularidades que se dieron durante la prueba «las condiciones no eran las óptimas, había preguntas en castellano y otras en catalán, anularon una pregunta durante el examen y seguramente también anularán la primera ya que no tenía solución» y añade que «siempre hay problemas cuando ponen distintos turnos».

Señala que tras las quejas y la petición de impugnación «no hay una solución justa, si hacen repetir el examen o anulan más preguntas los que hemos aprobado nos podemos ver afectados, estoy indignada pero he obtenido la plaza, aunque entiendo que los que no han aprobado reclamen, yo también lo haría, entiendo la indignación, es un vergüenza. No hay una solución fácil ni justa el mal ya esta hecho». «Es increíble que nadie se dignara a resolver el examen antes de presentarlo a los opositores», concluye.

Ahora se está a la espera de que decisión tomará el tribunal y de como afectará a los opositores, tanto a los que ha aprobado como a los que no.

Las personas que no lograron superar la prueba han firmado en la plataforma Change.org para impugnar el segundo ejercicio de la convocatoria pública a auxiliar administrativo de la CAIB. En la página explican que «debido a los errores tanto de planteamiento como de resolución del examen de informática de la oposición por turno libre y promoción interna, se hace necesaria la impugnación y repetición de dicho examen, que vulnera los principios de igualdad de condiciones respecto a otros grupos de candidatos».