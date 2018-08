Interponen 15 denuncias a locales de ocio por incumplir las ordenanzas en Ibiza

La Policía Local de Ibiza, junto a la Policía Nacional, ha interpuesto 15 denuncias a establecimientos por presuntas irregularidades e infracción de las ordenanzas y ha detenido a una persona por infracción a la ley de extranjería.

Según ha informado el Ayuntamiento, el operativo conjunto ha tenido lugar en la noche del 17 al 18 de agosto, realizándose controles en locales de ocio nocturno del municipio.

Entre las denuncias por infracciones más graves, un local ha sido descubierto infringiendo la orden de precinto de los aparatos musicales y otro por no tener licencia de actividad, no contar con la licencia de música y no tener conectado el limitador.

Los agentes han precintado en este caso los aparatos de sonido. También ha sido interpuesta una multa por tener la puerta de emergencia bloqueada.

Asimismo, se han levantado once actas por infracción a la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana por posesión de estupefacientes.

Los agentes han denunciado a dos personas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública y otra por venta ambulante.