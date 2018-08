El Interventor autoriza el pago de horas ‘low cost’ a la Policía Local de Palma

Los agentes de la Policía Local de Palma ya pueden hacer jornadas voluntarias de verano, conocidas como horas ‘low cost’, ya que «el Interventor ha levantado el reparo». Se trata de las horas fuera del horario laboral que tienen que realizar los agentes, pero que no pueden denominarse horas extras porque no están motivadas por un suceso sobrevenido, si no que son para realizar actuaciones planificadas pero que no se pueden realizar con la plantilla ordinaria por falta de personal.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, explica que el Interventor ha levantado el reparo gracias a que han presentado un informe justificativo, en el que se argumenta la necesidad de que los agentes realicen estas horas porque «la plantilla está mermada», así como que el precio se negoció con los trabajadores. Además, se expone que estos servicios no se pueden pagar como horas extras porque no se trata de actuaciones sobrevenidas, si no programadas pero la regidoria de Seguretat Ciutadana carece de personal suficiente para poder llevarlas a cabo. Por citar algunos ejemplos, se realizan campañas contra el botellón, la venta ambulante ilegal, etc. Además, realizan apoyo a la unidad nocturna de Platja de Palma. La regidora añade que se les encarga cada servicio en función de las necesidades de la ciudad .

Pastor informa que han habilitado una especie de bolsín, en el que se han inscrito cerca de 250 agentes voluntario. Los inscritos ponen de manifiesto su disponibilidad para realizar horas extras, aunque tienen que ser fuera de sus vacaciones y no pueden cambiar su jornada laboral, únicamente pueden realizarlas en sus días libres. Pastor señala que cada día realizan horas ‘low cost’, aunque el número depende de las necesidades. Este sistema no es aceptado por el sindicato Sppm, que ha presentado un recurso.