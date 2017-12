El PDeCAT ve obligado entenderse con ERC y CUP para restituir a Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha considerado este viernes una «obligación» que las fuerzas soberanistas se entiendan --en referencia a su partido, ERC y la CUP-- siempre que sea para restituir el Govern que lideraba Carles Puigdemont.

«Queremos trabajar en el restablecimiento del Govern. No aceptaremos de ninguna de las maneras que no se acepte que Puigdemont y los consellers no ostenten sus responsabilidades», ha manifestado en rueda de prensa tras una reunión de la ejecutiva ampliada del partido para valorar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Según Pascal, desde «la más profunda discrepancia ideológica» que ha manifestado en diversas ocasiones con ERC y CUP, hay que ponerse de acuerdo en todo lo relativo a las aspiraciones catalanas.

Tras reivindicar que la mayoría soberanista se ha revalidado y reforzado, ha asegurado que le toca al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sentarse a negociar porque «no puede ignorar la realidad política y social de un territorio».

«Puigdemont ha demostrado que tiene la mano tendida, que la ha tenido hasta ahora y que la sigue teniendo. Hay que iniciar una etapa de diálogo», por lo que ha llamado a Rajoy a negociar, a retirar la aplicación del artículo 155, a que se libere a los encarcelados, y a restituir el Goverrn.

Además de recordar que debe ser Puigdemont quien se pronuncie sobre su posible regreso a Catalunya, ha cuestionado que exista una mayoría silenciosa frente a una mayoría soberanista, que ve reforzada, y considera que Cs ha aglutinado «el voto útil a favor del 155, dejando al PP en una situación extraparlamentaria».

Según Pascal, ahora es momento de trabajar para ampliar la base soberanista, y por tanto de sumar y de hacer «un ejercicio de apertura» hacia los que apuestan por reforzar el derecho a decidir.

«No es tiempo de ponernos calendarios, plazos y de tener prisa, es momento de sumar a mucha gente», ha zanjado.

Marta Pascal también ha reaccionado sobre la decisión del Tribunal Supremo de incluir su nombre en la ampliación de la investigación del proceso independentista.

Ha asegurado que ella no ha recibido ninguna notificación, por lo que no ha querido hacer valoraciones al respecto.