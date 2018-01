Rivera avisa al Gobierno de que ERC seguirá buscando la secesión pese al tono «conciliador» de Torrent

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al Gobierno de que el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), no es conciliador pese al discurso que pronunció tras ser elegido para el cargo, y ha augurado que los partidos independentistas seguirán trabajando por la secesión de Cataluña.

Si el Gobierno considera que «es conciliador el nuevo presidente», es porque «no lo conoce», ha declarado antes de recordar que hasta hace poco Torrent se presentaba en su perfil de Twitter como «diputado de la nueva República catalana».

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera ha indicado que en la sesión constitutiva del Parlament, celebrada este miércoles, se vio cómo el diputado Ernest Maragall, también de ERC, dijo «lo que piensan de verdad» en este partido, mientras que el discurso de Torrent fue más bien «lo que tienen que decir para no incurrir en posibles delitos».

En su opinión, el Código Penal y el artículo 155 de la Constitución han marcado «la línea de donde no se pueden salir» los políticos independentistas. Sin embargo, está convencido de que «van a intentar pisar la línea y seguir trabajando por la secesión».

«El nacionalismo no ha dicho 'basta, hasta aquí hemos llegado, vamos a hablar de sanidad, educación, dependencia o infraestructuras'», sino que «van a seguir con el monotema», ha pronosticado.

Asimismo, ha criticado que el nuevo presidente de la Cámara autonómica expresara su intención de «contribuir a coser la sociedad catalana» cuando, a su juicio, los que «han abierto una gran herida» son precisamente los líderes separatistas al impulsar el proceso independentista incumpliendo la ley.

Sobre la posibilidad de que se intente investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat pese a que sigue en Bruselas, el líder de la formación naranja ha dicho que una investidura a distancia no tendría «ningún sentido» porque el reglamento y los letrados del Parlament no lo permiten y porque el candidato de Junts per Catalunya está «huido de la Justicia española».

«Yo no quiero un presidente que no dé la cara ante sus obligaciones», ha añadido, instando a JxCat y a ERC a buscar otro candidato que tenga el apoyo de una mayoría parlamentaria, que no esté imputado por varios delitos y que pueda gobernar desde Cataluña.

Por otro lado, Rivera ha afirmado que confía en que el Gobierno central recurra ante el Tribunal Constitucional una posible investidura a distancia para que se suspenda en cuanto el recurso sea admitido a trámite.

Respecto a la opción de que los diputados electos independentistas que están en prisión preventiva puedan delegar su voto a otro diputado en el Parlament, Rivera sostiene que no debería ser posible y que es algo que solo se ha permitido en casos muy concretos de permisos de maternidad o por enfermedad, según ha precisado.

Por ello, ha manifestado sus discrepancias con la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que prohibió a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn acudir a los plenos del Parlament mientras sigan en prisión pero ordenó que se habilitasen los instrumentos para que estos tres diputados electos puedan acceder a su condición de parlamentarios e instó a la Mesa de la Cámara a buscar una fórmula para que pudieran delegar su voto.

«Es que el juez Llarena no es letrado de la Cámara ni legislador. Por tanto, no puede cambiar el reglamento», ha señalado, agregando que «no tiene mucho sentido» que el magistrado mantenga en prisión preventiva a Junqueras, Sànchez y Forn y al mismo tiempo intente «decirle al Parlamento cómo interpretar» sus propias normas de funcionamiento.