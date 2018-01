Puigdemont llama a la unidad del independentismo para avanzar «hasta la plenitud de nuestra libertad»

Pocos minutos antes de las 20 horas los perfiles en redes sociales del expresidente Carles Puigdemont anunciaron un mensaje del candidato de Junts per Catalunya a ser investido en el pleno que finalmente el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió posponer este mismo martes.

Durante los minutos siguientes reinó la expectación y muchos ciudadanos elucubraron sobre el contenido de las palabras de un Puigdemont, a quien la decisión del presidente de la cámara catalana le había obligado a cambiar el paso.

Con media hora de retraso, como se ha hecho habitual ya en algunas comparecencias del expresidente en los últimos tiempos, se publicó un vídeo en Youtube de algo más de siete minutos titulado 'Junts fins a la plenitud de la nostra llibertat'.

«Si nos mantenemos juntos, firmes, dignos, democráticos y pacíficos, iremos avanzando hasta la plenitud de nuestra libertad. Porque tenemos derecho, y porque nos la hemos ganado», afirmó el líder del bloque independentista, según depararon los resultados electorales el pasado 21-D.

Mensaje político más que institucional

Puigdemont arrancó su aparición recordando que hace tres meses se instaló en Bruselas «una parte del gobierno de Cataluña para preservar la continuidad de la institución histórica de nuestro autogobierno y mantener la capacidad de acción y opinión para defender el mandato del 1 de octubre».

Añadió que el Parlament que le nombró presidente nunca le retiró la confianza. «Me hubiera gustado dirigirme a vosotros con el pleno de investidura ya celebrado y por tanto ya investido presidente nuevamente», agregó, algo que según su opinión daría respuesta al mandato de las urnas del 21 de diciembre. Sin embargo, el presidente Torrent ha optado por «otro camino» que «se debe respetar».

Asimismo, Puigdemont critica que el Estado haya querido «cambiar en los despachos lo que no ha ganado en las urnas». «Sobre los resultados de un chantaje no se puede construir futuro, no se puede construir república, dignidad ni democracia. Sobre el diálogo y la negociación, todo es posible», afirma Puigdemont.

El candidato a ser investido president de la Generalitat cierra su mensaje con un llamamiento a la unidad del sector independentista, que se puede interpretar a modo de recado a sus socios republicanos y anticapitalistas: «lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido la unidad, no la perdamos. Es lo que sueñan los que nos quieren en la cárcel y en el exilio por muchos años. Mantengámonos unidos porque vendrán nuevos desafíos democráticos que solo podremos superar si persistimos».