Los amarres de Can Picafort serán un 40% más caros

El club náutico de Can Picafort prevé incrementar el precio de los amarres entre un 30 y un 40 por ciento. La razón de esta subida es el incremento del canon que el club náutico deberá abonar de ahora en adelante al Govern para explotar el puerto deportivo durante los próximos 35 años.

Toni Montserrat, presidente del club náutico, explicó que Ports de les Illes Balears (organismo dependiente del Govern) ha subido el canon anual –el valor de la concesión– de 9.000 a 150.000 euros.

Montserrat explicó que Ports les pedía inicialmente un canon de 220.000 euros anuales, que luego rebajó la cifra a 190.000 y que finalmente la ha dejado en 150.000. Los aproximadamente 350 socios que tiene el club se reunieron en una asamblea general extraordinaria y dieron su visto bueno a la renovación de la concesión con este canon, que les permitirá explotar las instalaciones portuarias públicas hasta el año 2053.

«El precio del canon me parece una barbaridad, pero no tenemos otra alternativa», indicó el presidente, que recordó que los amarres de Can Picafort «son para embarcaciones pequeñas, de entre 6 y 12 metros de eslora». «Esto un puerto de llaüts y lanchas pequeñas, no es Port Adriano», señaló.

La renovación de la concesión prevé también que se hagan obras de mejora por valor de 3 millones de euros. Entre dichas actuaciones figuran la renovación de los pantalanes, de la instalación eléctrica y la limpieza periódica (anual) de algas. El club náutico planteó la idea de construir una gasolinera, pero Ports de les Illes Balears la consideró innecesaria.