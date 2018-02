17 interceptados en las zonas de nidificación de Ternelles

La Fundació Vida Silvestre Mediterrànea (FSVM) informa de que sus voluntarios interceptaron este fin de semana en Ternelles a 17 excursionistas que caminaban por las zonas de nidificación del buitre a pesar de que desde el pasado mes de febrero la propiedad solo permite el acceso a la finca previa reserva y con el acompañamiento de un guía.

La propiedad aseguró este lunes que los ‘intrusos’ no accedieron a Ternelles a través de la barrera, por lo que la principal hipótesis que se maneja es que los excursionistas, pertenecientes a dos grupos distintos, llegaron a las zonas de exclusión de Ternelles desde otras zonas colindantes como la Serra de Cornavaques o Molins de Llinàs. El personal de la fundación informó a los excursionistas de que su presencia en estas zonas sensibles puede ser determinante para el éxito o fracaso de la reproducción de la especie. Se da la circunstancia de que precisamente el sábado un grupo de excursionistas que portaban autorizaciones municipales para entrar en Ternelles no pudieron acceder a la finca. La propiedad se niega a abrir las barreras a aquellos grupos que no reservan las visitas guiadas gratuitas a través de su web.

La Policía Local se personó en la barrera, pero la propiedad de Ternelles se negó a permitir el acceso porque los agentes no les ordenaron expresamente que abrieran la finca. No es la primera vez que se da esta circunstancia.

El domingo también se personó la Policía Local en Ternelles, pero la propiedad asegura que ese día todos los que habían reservado pudieron pasar porque habían hecho una doble reserva a través de la web municipal y la de la fundación y aceptaron ir acompañados de un guía. El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, explicó este lunes que, tras los últimos incidentes, el Ajuntament estudia con los técnicos qué medidas adoptar para garantizar el paso.