El Consell denuncia a Escorca por volver a dotar es Guix de servicios urbanísticos

La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), organismo dependiente del Consell de Mallorca, aprobó este viernes interponer un recurso contencioso administrativo (esto es una demanda judicial) por unas obras ejecutadas por el Ajuntament de Escorca en la urbanización ahora desclasificada de es Guix, cerca de Lluc. Estas obras habían sido aprobadas y debía financiarlas, precisamente, el Consell de Mallorca.

Concretamente, la ADT ha recurrido judicialmente unas obras consistentes en la sustitución de 62 farolas y la conversión de un camino (mediante su repavimentación y la creación de una acera) en una calle. Como es Guix aparece en la normativa urbanística como ARIP (Àrea Rural d’Interès Paisatgístic) y dado que una sentencia firme confirma que es suelo rústico protegido, «no pueden hacerse obras de implantación de servicios urbanísticos» en es Guix, considera la ADT.

Un portavoz del Consell indicó que la ADT envió un requerimiento al Ajuntament pidiéndole que desistiera de hacer la actuación prevista, pero el Ajuntament «no contestó». Ante esta situación, la Agència de Defensa del Territori aprobó ayer impugnar las obras por la vía judicial.

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, se mostró visiblemente contrariado por la demanda. Informó de que las obras cuentan con una subvención del Consell de Mallorca que la institución insular en ningún caso ha retirado. «Antes de solicitar la ayuda económica, para evitar posibles problemas, ya me reuní con el president del Consell, Miquel Ensenyat, para darle cuenta de lo que queríamos hacer. Dijo que si los técnicos lo aprobaban no habría problema. Más tarde, un técnico municipal se reunió con un técnico del Consell y tampoco se pusieron objeciones. Entonces presentamos el proyecto a la convocatoria de subvenciones tal como lo habíamos hablado», explicó. «El Consell nos concedió la subvención, el Ajuntament adjudicó las obras y, cuando ya se estaban haciendo, el Consell nos dijo que tenía dudas sobre su legalidad. Les dijimos que si lo consideraban las pararan, pero no lo hicieron, y a día de hoy el Consell no ha paralizado nada ni ha revocado la concesión de la ayuda», finaliza su relato el alcalde.

No obstante, fuentes del Consell aseguraron que el departamento de Cooperació Local, que concedió la subvención, ha iniciado ya el procedimiento administrativo para revocarla.