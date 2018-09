Los dueños de Can Morató, en Pollença, piden un cambio normativo para salvar la fábrica de la ruina

Rafael Morató, copropietario de la antigua fábrica de tapices de Pollença que llegó a vender sus productos a la Casa Blanca, ha presentado un escrito en el Ajuntament en el que solicita que se apruebe una modificación puntual de la normativa urbanística que permita un uso sociocultural, comercial y hotelero en el inmueble, un bien catalogado que lleva años metido en una espiral imparable de degradación.

La propiedad responde así a la orden de ejecución dictada el pasado mes de agosto por el Consistorio que obliga a la propiedad a asegurar parte del inmueble bajo advertencias de multa o expropiación. Alternativa (en la oposición) exigía al gobierno de Junts y UMP que interviniera para frenar la ruina de la fábrica a cambio de aprobar los presupuestos municipales y el Ajuntament cumplió con lo demandado y consiguió aprobar sus Cuentas.

Rafael Morató, copropietario de la fábrica, alega contra la orden de ejecución cargando contra el Ajuntament por sus años de «inactividad» y le responsabiliza de no haber establecido ningún uso que permita su viabilidad. La aprobación de la Ley del Suelo a principios de año ha agravado aún más la situación y es que se trata de uno de los urbanizables no programados que pasan de forma automática a ser considerados suelo rústico. Aunque la familia invirtiera los tres millones de euros que calcula que costaría la rehabilitación integral, ni siquiera podría obtener la cédula de habitabilidad. No solo no tiene uso hotelero como demandan, sino que ni siquiera tiene el uso de vivienda porque la finca no alcanza la superficie que exige la normativa en suelo rústico.

Así lo explica el arquitecto Antoni Ramis que, junto con José María Mayol firma el proyecto de modificación puntual del planeamiento urbanístico de Pollença que pretende dotar a la parcela de la fábrica de un uso compatible con la rehabilitación.