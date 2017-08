La Flower Power desembarcó en Portals

Gran performance del equipo de la discoteca Pachá Ibiza en Puerto Portals con motivo de la Flower Power que se celebró este viernes en la plaza central del puerto y a la que acudieron centenares de personas.

A ritmo de grandes éxitos de los años 60, 70 y 80, el DJ Víctor Nebot, el primer pinchadiscos que tuvo la Flower Power de Ibiza, hizo vibrar a los asistentes, que lucieron una vestimenta de lo más adecuada.

Ellas llevaban vestidos y minifaldas ajustadas; ellos, pantalones de campana y camisas floreadas, con divertidos complementos como turbantes de flores, originales gafas de sol, pelucas, pulseras y colgantes con el símbolo de paz. Se instalaron varios photocalls. Entre ellos, destacó el inspirado en el grupo The Beatles, donde la gente se pudo hacer fotos para subirlas a las redes sociales. A bordo de un velero llegaron un grupo de bellas bailarinas, que desembarcaron en la fiesta causando furor.

El tema All you need is love continuó amenizando la fiesta, que ofreció diversos shows. Entre ellos, la escena de John Lennon y Yoko Ono en la cama. También hubo protesta hippy a favor de las drogas, la libertad y el amor. El rugido de una motocicleta Harley Davidson conquistó el escenario por unos instantes y, además de los artistas caracterizados de cantantes como Freddie Mercury, Tina Tarner o David Bowie, apareció un submarino amarillo arropado por el tema Yellow Submarine. Una fiesta con mucha paz, buena música y mejor amor.