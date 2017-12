Gigi Hadid remueve las redes al mostrar sus axilas al natural

Gigi Hadid es una modelo e influencer de las más rentables del mundo: todo lo que toca lo convierte en oro gracias a su inmenso impacto en las redes sociales propiciado por su legión de fieles seguidores, casi ocho millones en Twitter y más de 37 en Instagram.

Con estas cifras es natural que las grandes firmas se la rifen y todo contenido que comparta o que la incluya a ella como reclamo corra como la pólvora y reciba al instante miles de impactos e interacciones.

A sabiendas de ello Love Magazine, la publicación británica de moda, estilo y cultura, la ha incorporado como una de las musas de su calendario '#LoveAdvent2017'.

DAY 11: @GiGiHadid for #LOVEADVENT2017 by @PhilPoynter#STAYSTRONG. Watch the full video here: https://t.co/UUL3AsYrDb pic.twitter.com/lVUhgrhWPw