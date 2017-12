Una bebé británica que nació con el corazón fuera sobrevive a tres cirugías

Una bebé británica que nació el pasado mes con el corazón fuera del cuerpo ha sobrevivido a tres operaciones en un hospital de Leicester (centro de Inglaterra), informa este miércoles la BBC.

Vanellope Hope Wilkins nació el 22 de noviembre mediante una cesárea programada en el Hospital Glenfield, en la citada ciudad inglesa, tras haberle sido detectada en las ecografías una rara condición que se conoce como ectopia cordis.

.@BBCNews reports on the case of Vanellope Hope Wilkins, who was born with her heart outside her body. She is said to be 'doing well'. Well done everyone at @Leic_hospital https://t.co/X8lmyFs37E