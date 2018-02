Federico Jiménez Losantos: «El periodismo es una enfermedad de izquierdas»

El periodismo es una «enfermedad de izquierdas» en España, aunque la situación actual de Cataluña ha propiciado «desde hace cuatro meses» un «cambio en las líneas editoriales» de los medios de comunicación, que «se dieron cuenta de que habían creado un monstruo», según Federico Jiménez Losantos.

Con motivo de la publicación de su libro Memoria del comunismo, Losantos reflexiona sobre el periodismo en España y señala que el cambio ideológico de los medios se debe a una «reacción», un «movimiento de supervivencia» por parte de la sociedad española en contra del independentismo. «Mucha gente, sobre todo los periodistas más jóvenes, ha visto que esto no era una broma ideológica, que realmente significaba cargarse España. Y ha salido, que nadie pensaba que tuviese una fuerza así, la cuestión nacional, dentro de la izquierda también», comenta.

Losantos tilda de «intolerable» la política de inmersión lingüística, que supone «la eliminación del español como elemento legítimo y legal para cualquier cargo público» no solo en Cataluña, también en Baleares, la Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia.

«Hemos vuelto a la Edad Media con las fronteras regionales. España hace la tercera constitución liberal del mundo, para acabar con las fronteras interiores, y ahora resulta que nos inventamos las puñeteras autonomías, que son un cáncer y que no sirven para nada más que para crear diecisiete pesebres políticos», denuncia.

El periodista también se ha pronunciado sobre la reciente condena de tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc.

«Creo que los tres años y medio de prisión no son justos. Lo justo serían tres años en el zulo de Ortega Lara, que es de quien se burla. Hemos perdido de vista que la libertad de expresión es la libertad del verdugo de escupir sobre las víctimas, y no. Eso es un caso de sadismo tolerado».

En su obra Memoria del comunismo (Esfera), Losantos hace un estudio sobre los pormenores de la ideología comunista desde el siglo XIX hasta la actualidad, que el autor sustenta en tres pilares fundamentales: el odio a la propiedad, el uso del hambre y de la guerra civil para llegar y mantenerse en el poder y el terror sistemático.

Aunque en el libro se cita a numerosos autores (Marx, Bakunin, Netchaev, Plejanov...), el periodista basa la mayor parte de su tesis en estudiar una única figura, responsable de los «100 millones de muertos» del comunismo: Vladímir Ilich Uliánov, popularmente conocido como Lenin. «Lenin, que es un genio de la propaganda y un genio del mal, es el que crea un Estado comunista. Todo lo que ha hecho el comunismo está en Lenin». Losantos claudicó de la ideología comunista en 1976, al visitar un campo de internamiento en la China comunista.

«Dicen que el comunismo ha muerto. Que vayan a las cárceles de China a decirles a los presos que ha muerto. Lo que ha muerto son las ganas de combatirlo», subraya. En España, dicha amenaza, según el periodista, se ve reflejada en los «cinco millones de votos de Podemos». Una formación política cuyo reciente bajón en las encuestas se debe a su «alianza con el separatismo catalán y vasco».

«Pablo Iglesias ha sido honrado intelectualmente, lo reconoce: él odia España. Además, el comunismo solo puede llegar al poder en circunstancias excepcionales, que es a través de la guerra civil. ¿Y qué es lo que puede llevar a una guerra civil en España? El separatismo». «Si Pablo Iglesias coge la bandera nacional después del golpe de Estado en Cataluña, y dice que va a luchar contra los feudalismos autonómicos, no lo sacamos de la Moncloa en 30 años», añade.

En aras de combatir al comunismo, presente «al 80%» en las universidades españolas, Losantos propone una vuelta al liberalismo y a las ideas de la Escuela de Salamanca.