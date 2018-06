Un padre se pinta las uñas por su hijo, al que dejaban de lado en el colegio por jugar a cosas de niñas

Fernando del Río es el padre de Iker y Diego, dos gemelos de cuatros de Alicante. A los niños les encanta jugar y tal y como describe su padre «son unos terremotos».

Al pequeño Iker, como ha contado Fernando en su perfil de Facebook, le gusta pintarse las uñas, disfrazarse de princesa y maquillarse, sin embargo, sus compañeros del colegio lo dejan de lado por ello. De hecho, en una ocasión, una amiga fue a casa de los niños a jugar y estaba dispuesta a pintarle las uñas y la respuesta de Iker fue la siguiente: «No, que si no en el cole no me dejan jugar».

Fue en entonces cuando sus padres empezaron a preocuparse por la situación. El padre, lejos de intentar cambiar la actitud el pequeño decidió demostrarle que no hacía nada malo y pintarse también las uñas.

Fernando recuerda como a su hijo «se le iluminó la cara» con su actuación. Después decidieron hacerse unas entrañables fotografías, que su padre ha compartido en la red social.