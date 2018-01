«Van a por mí y si algún día me pasara algo pido a la gente que salga a la calle»

El abogado Vicente Campaner afirma sentirse amenazado y solicita la movilización ciudadana para defenderlo en el supuesto caso de que le suceda algo.

«A mí me ha llegado muchísima información de altos cargos de Policía Nacional y de la Guardia Civil de que van a por mí. No me cabe ninguna duda, ya me han enviado dos testigos. Si algún me pasa algo, cualquier historia que cuenten de que soy traficante o cualquier cosa, por favor, que la gente salga a la calle. Yo seré el más feliz del mundo. Tengo muy claro dónde me he metido. Sé lo que posiblemente me va a pasar y por eso pido que la gente salga a la calle el próximo día 4 de febrero». Estas sorprendentes declaraciones del letrado Vicente Campaner fueron realizadas durante la entrevista concedida al programa Ley y Orden emitido este martes a través de todas las emisoras de Canal 4 Radio y ultimahora.es.

Durante su intervención radiofónica, Campaner no dejó títere con cabeza. «No tengo ninguna duda de que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son dos delincuentes», señalaba el letrado. El promotor del movimiento 27-N y organizador de las manifestaciones contra la corrupción en la Justicia de Balears se mostró muy crítico contra todos aquellos que tratan de contaminar las concentraciones de protesta.

«Quiero que quede muy claro que yo no he sido nunca el abogado penalista de Cursach. Le he llevado un tema penitenciario por mi gran experiencia en el sector. Las manifestaciones no son pro Cursach ni para pedir su libertad. Que no intoxiquen. Además, ante tantos rumores y mentiras quiero decir bien alto y claro que es totalmente falso que el día 4 se estén organizando escraches contra las viviendas del juez y del fiscal. Aunque ganas no me faltan. También es totalmente falso que una vez finalizadas las manifestaciones Bartolomé Cursach pagara comidas o cenas en el restaurante del Hipódromo de Palma a todos los asistentes», concluye Campaner.

De hecho, con fecha 18 de enero, el abogado presentó un escrito en Fiscalía donde daba permiso a las autoridades policiales competentes para que le revisaran sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil y que registraran su domicilio y despacho en búsqueda de algún supuesto indicio de caso de obstrucción a la justicia, todo ello en un ejercicio de transparencia. Con la finalidad de evitar cualquier tipo de suspicacia, Coco Campaner ha decidido abandonar la defensa del empresario del ocio nocturno y desvincularse de la misma.

