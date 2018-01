«Perdono al telefonista del 112 que colgó a mi hijo, pero no olvido»

«Perdono al telefonista del 112, pero no olvido». Así de claro y rotundo se mostró este martes Jesús Ruiz, el padre del niño de catorce años que llamó hasta en dos ocasiones al 112 tras sufrir un colapso pulmonar y el operador le colgó las dos veces el teléfono.

Jesús Ruiz, junto al abogado de la familia, Diego Marín, participaron en el programa 'Ley y orden' de ultimahora.es y Canal 4 Radio donde desveló el contenido de la reunión mantenida con los dirigentes del 112.

«No hemos arreglado nada porque no había nada que arreglar. El mal ya está hecho. Nos han querido convencer de que ellos hacen un trabajo excelente y que fue un tema puntual. Me he entrevistado con el operador quien reconoció su error y no supo darme una explicación coherente de lo sucedido», añade Ruiz.

Por otra parte, el padre de la víctima, señala: «El operador en cuestión tampoco considera que toda la culpa sea suya. He salido muy defraudado de la reunión y en estos momentos no puedo asegurar si denunciaré o no al 112 por todo lo sucedido», concluye.

Escucha íntegro el programa 'Ley y orden' de este martes día 30 de enero aquí.