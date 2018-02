Condenado por malos tratos el capitán psicólogo de la Guardia Civil de Palma

El capitán psicólogo de la Guardia Civil de Palma ha sido condenado a medio año de cárcel por malos tratos a su exmujer. El magistrado titular del juzgado de lo Penal 7 de Palma, Eduardo Calderón, le ha impuesto también dos años de alejamiento y que indemnice con 1.000 euros a la víctima, asistida por el abogado Joaquín Márquez. La Fiscalía no acusaba y la defensa negó los hechos.

La mujer denunció agresiones físicas y psicológicas en el año 2011. En aquella denuncia relataba episodios de años anteriores de discusiones y malos tratos en presencia de los dos hijos menores de ambos. Tres meses más tarde, en octubre, compareció en el juzgado y retiró la denuncia. La causa se archivó. El 6 de septiembre de 2015, la mujer volvió a denunciar. El hombre le empujó e insultó en una de las entregas de sus hijos.

El juicio por estos hechos se celebró en junio de 2017. La denunciante declaró que el capitán psicólogo de la Guardia Civil «cogió a los niños y los metió en el coche de manera muy violenta y me dijo: ‘Puta loca ya estamos otra vez’. Me agarró del brazo y se fue con el coche a toda velocidad. Me podría haber atropellado perfectamente. Mientras sucedió todo esto, tanto él como su actual mujer, que era la que conducía, se reían de mí. La afectada, psicopedagoga de profesión, afirmó que ha necesitado atención psicológica en los últimos años para superar las vejaciones que habría sufrido por parte de su exmarido. La Guardia Civil no adoptará medidas contra el procesado hasta que la sentencia no sea firme.