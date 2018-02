Ingresada en la UCI una mujer que se atravesó el pecho con un cuchillo de cocina en una tienda de Ibiza

Un establecimiento comercial de la calle Bisbe Huix de Ibiza fue el escenario de un violento episodio en el que una mujer de 47 años se autolesionó gravemente con un cuchillo, una acción que acabó desencadenando la detención de un hombre, pareja de la víctima, por un presunto delito de lesiones y agresión sexual.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 19.00 horas del lunes, cuando la mujer de nacionalidad irlandesa entró en la tienda ubicada en el número 16 de la calle Bisbe Huix.

Escena dantesca

«Fue horrible. Entró con una capucha puesta y se dirigió al fondo, a la zona donde está todo lo del menaje. Me asusté un poco porque estaba como ausente, perdida. Fui a preguntarle si quería algo y la vi sangrando por las muñecas. Le pregunté qué le pasaba pero no me contestó. Luego entré con un amigo y continuaba con la misma actitud y con las manos en el pecho. Había sangre por todos los pasillos y llamé a la Policía porque no sabía qué ocurría exactamente. Los agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente y me advirtieron que no entrase, que la situación era grave. Llegaron a acotar el paso por la calle. Luego ya me advirtieron que se había clavado un cuchillo de cocina en el pecho», así relataba ayer la responsable del establecimiento la macabra situación vivida la noche del lunes.

Hasta el escenario del suceso se desplazaron dos ambulancias del 061. «La situación era muy tensa. Los policías y los sanitarios iban y venían. Al final se llevaron a la chica en una camilla envuelta entre sábanas», relató la dependienta a Periódico de Ibiza y Formentera.

Según las fuentes consultadas, la víctima fue trasladada con el cuchillo insertado ya que su extracción habría tenido consecuencia fatales y requería que el elemento fuera retirado en un quirófano.

La mujer fue trasladada hasta el hospital de Can Misses donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos con heridas por arma blanca, señalaron fuentes del Ib-Salut. En un primer momento la mujer denunció agresiones anteriores que se confirmaron con el reconocimiento médico.

Horas después, durante la mañana del martes la Policía Nacional detuvo a un hombre y se investiga un delito de lesiones y agresión sexual.