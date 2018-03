Sin rastro del menor desaparecido en Níjar después de dos días de búsqueda

La Guardia Civil continúa por segundo día al frente del dispositivo de búsqueda que intenta localizar al niño de 8 años desaparecido el martes en Níjar (Almería), del que no hay de momento ningún rastro.

Unas doscientas personas, entre profesionales y voluntarios, forman parte del dispositivo de búsqueda que intenta localizar al menor cuyo rastro se perdió en Las Hortichuelas, en Níjar, y del que aún se desconoce su paradero.

«Los dispositivos y los medios con los que contamos son los mismos que ayer, excepto el helicóptero, que por la climatología no nos iba a ayudar mucho y lo hemos descartado de momento», ha indicado a los periodistas el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez.

El instituto armado trabaja con «todas las hipótesis» sin descartar nada porque como no tiene indicios firmes de lo que haya podido pasar, no quiere cerrar ninguna posibilidad.

No obstante, ha reconocido que en paralelo se está llevando a cabo una investigación que ha sido declarada bajo secreto de sumario y que de momento no ha dado resultados.

Sobre la posibilidad de una posible desaparición forzosa que baraja la familia del niño, Domínguez ha afirmado que no se descarta.

El dispositivo ha partido desde el mismo punto de la desaparición y a partir de ahí se ha ido ampliando hasta los 800 metros a la redonda.

Al mismo se han unido el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los buzos de la Guardia Civil, para poder buscar en balsas y pozos.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha sostenido que su hijo «no se ha podido perder, no ha podido ir a la montaña, no es miedoso pero es prudente», por lo que considera que se trata de algo forzoso.

«Es pequeño, estamos desconcertados y agradecidos con toda la gente que ha venido y esperamos que siga viniendo hasta que aparezca, porque tiene que aparecer», ha dicho Ramírez a los periodistas.

Ángel Cruz, padre del menor, ha remitido un comunicado en el que ha agradecido las muestras de apoyo de la sociedad, así como el trabajo que los voluntarios y los cuerpos de seguridad del Estado están llevando a cabo para poder encontrar a su hijo.

Ha recordado que hay 10.000 euros de recompensa por ofrecer alguna información que ayude a dar con el paradero del menor, un importe que aporta un grupo de familiares y amigos del padre de Gabriel.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado el dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil para intentar localizar al menor y ha confiado en que pronto pueda volver con sus padres.

«Espero que la Guardia Civil y todos los que la están ayudando puedan resolver pronto esto y espero y deseo fervientemente que ese niño vuelva pronto con sus padres», ha insistido el presidente.

También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado que el Gobierno autonómico ha ofrecido medios de Protección Civil y Emergencias, para la búsqueda.

En declaraciones a los medios en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Díaz ha explicado que los medios ofrecidos por la Junta de Andalucía están participando desde que se activó la búsqueda, el martes.

«He podido escuchar a la madre esta mañana y es desgarrador. Esto no tiene consuelo ni sosiego», ha añadido la presidenta.

Díaz ha deseado que el niño «aparezca bien, con vida y en buenas condiciones, y lo antes posible» y ha detallado que la Junta está en contacto con la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación de Almería para estar informada de la búsqueda.