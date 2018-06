La emotiva carta de la abuela de Malén

Cuando se cumplen cuatro años y medio de la misteriosa desaparición de Malén Zoé Ortiz, la adolescente de Calvià, su madre Natalia Rodríguez y su abuela Margarita Pavón le organizaron el sábado un emotivo acto en Santa Ponça en el que estuvieron acompañadas de sesenta amigos y vecinos.

El lugar de la concentración fue La Pinada de Santa Ponça y uno de los momentos más emotivos fue cuando la abuela leyó una carta dedicada a la joven: «Te extraño tanto, tanto, que no existe en el mundo un sentimiento tan grande y desesperante que se pueda aliviar. Te necesito para seguir respirando. Te tengo en mi mente desde el primer segundo que desapareciste. Te busco en cada niña que veo en la calle, pongo atención en las voces que escucho porque no me olvido nunca de tu voz y tu risa. Doy mi vida a cambio de tu regreso y el abrazo con tu madre».

Natalia, por su parte, invitó a los participantes a pronunciar unas breves palabras para recordar a Malén. La responsable del colegio en el que estudiaba la menor fue una de las personas que habló y explicó cómo encajó la terrible noticia de la desaparición, aquel fatídico 2 de diciembre de 2013. Políticos y funcionarios del ayuntamiento de Calvià también acudieron a la convocatoria de ayer. Natalia Rodríguez siempre ha agradecido el apoyo «sincero» del consistorio.

Al finalizar el acto, la madre gritó: «¡Justicia, justicia!», y no pudo evitar emocionarse. La Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando la desaparición de Malén y de forma periódica revisa protocolos y abre nuevas vías, para tratar de reactivar el caso.