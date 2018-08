Roban en sa Pobla varios instrumentos y material al guitarrista de Queen Forever

A la una y media de la madrugada del viernes pasado, el guitarrista Adrián Pujadas regresó a su domicilio en sa Pobla tras tocar con su grupo, Queen Forever, en la boda de un matrimonio ruso. Cogió su guitarra eléctrica y dejó la acústica y el resto de material en el interior del coche. El músico se duchó y se fue a dormir. A las dos y media escuchó una alarma, pero no la reconoció.

Era de su Kia Sportage. Volvió a sonar al cabo de unos segundos y Pujadas no le dio importancia. Cerró las persianas pensando que era de otro coche. «Una vecina me tocó a la puerta y me dijo que la policía estuvo aquí por el robo en un vehículo», contó este sábado el guitarrista, que emula a Brian May en la banda tributo a Queen.

La mujer vio cómo cuatro magrebíes rompieron la luna trasera del vehículo con una piedra y huyeron. El músico no pudo dormir en toda la noche. Los ladrones se apoderaron de instrumentos y material que había en el turismo.

Adrián Pujadas pidió ayuda a través de Facebook para localizar una guitarra acústica Takamine, de 12 cuerdas, que usa cuando de gira. «Esta mañana [por ayer], a las siete, he ido a un descampado y he recuperado el material de menos valor. Los pedales de la guitarra, la funda, una bolsa de deporte con ropa y la peluca que llevo para hacer de Brian May», relató. Los sospechosos se llevaron también un iPad y cerca de 120 euros en efectivo.

Vigilado

«Me tenían vigilado. Soy músico profesional y llevaba el equipo en el coche», piensa Pujadas. El artista recorrió locales de compraventa de Palma e Inca para ver si los ladrones se habían deshecho de la guitarra, valorada en 600 euros.

Queen Forever, un homenaje al grupo de Freddie Mercury, triunfó a principios de año en el programa Got Talent de Telecinco. La banda conquistó al público, a Eva Hache y a Risto Mejide, que nunca ha sido fan de este tipo de formaciones.