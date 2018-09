Pakito: «No permitiré que mi hermana vuelva a dormir en el rellano de la escalera»

Pakito, cantante del grupo ‘Los Talegueros’, está muy preocupado. Hace unos días tuvo que llamar a la Policía Nacional tras descubrir que su hermana Julia tenía a su otra hermana -enferma- durmiendo en el rellano de casa de sus padres desde hacía dos meses.

«Mi madre, antes de fallecer, nos dejó a todos muy claro que quería que su casa fuera para su hija Paquita, porque es la única de todos los hermanos que no es capaz de valerse por sí misma. Tiene una enfermedad diagnosticada no agresiva. Hace unos días, un amigo de ‘Corea’ (Camp Redó) me llamó y me contó que mi hermana Julia tenía a Paquita durmiendo en la calle. Cuando llegué a la casa me la encontré durmiendo en el rellano y decidí llamar a la policía», apunta Pakito.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de Julia Valverde, que resultó ser la primera gitana en participar en Gran Hermano, por un delito de coacciones, al echar del domicilio a su hermana y hacerle vivir en el portal del edificio durante dos meses. Esta mujer, por su parte, manifestó a los agentes, que era cierto que había echado a su hermana y argumentó para ello que «es muy problemática y le genera muchos quebraderos de cabeza».

Por su parte, el denunciante, prosigue: «Paquita está enferma, pero ahora se está tomando la medicación y está controlada. De hecho, mis hijos son los encargados de cuidarla. Tengo miedo que el día menos pensado Julia se invente cualquier cosa y la quieran ingresar en el psiquiátrico. Julia, lo único que busca, es quedarse la casa. Y me da igual si me denuncia, todo el mundo: sabe que digo la verdad», concluye.

Para Pakito resultó muy duro enterarse de que su propia hermana estaba todo el día por la calle comiendo donde podía y que por las noches tenía que dormir en el rellano de su casa. En estos momentos, ambas hermanas vuelven a vivir bajo el mismo techo.