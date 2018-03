Mario Mola inicia la defensa del título con un segundo puesto en Abu Dabi

El mallorquín Mario Mola, vigente campeón de las Series Mundiales de triatlón, inició este viernes la defensa del título con un segundo puesto en la prueba disputada en Abu Dabi.

Mola cruzó la línea de meta en segunda posición, a seis segundos del sudafricano Henri Schoeman.

Bronce olímpico en los Juegos de Río 2016, el triatleta de Vereeniging, de 26 años, resistió la persecución iniciada por Mario Mola tras su discreto primer sector a nado.

Campeón de las Series Mundiales en 2016 y 2017, el balear mejoró en el tramo ciclista, con paso por el circuito de Yas Marina -que alberga una prueba del Mundial de Fórmula Uno-, pero no pudo dar alcance a Schoeman en el último recorrido de cinco kilómetros a pie. «Estoy muy contento con mi carrera», dijo Mario Mola en declaraciones facilitadas por la Unión Internacional de Triatlón.

«He dado el cien por cien y he podido ir hacia delante, tanto en bicicleta como a pie. Es verdad que no lo suficiente como para alcanzar a Henri, pero debo felicitarle a él porque yo no he dejado de intentarlo hasta que vi cómo celebraba su victoria sobre la alfombra azul», abundó el español.

El francés Vincent Luis fue tercero en el primer evento de las Series Mundiales de triatlón. El circuito continuará los días 28 y 29 de abril en Bermudas. Yokohama, Nottingham, Leeds, Hamburgo, Edmonton y Montreal albergarán las restantes citas antes de la Gran Final que se disputará en Gold Coast del 12 al 16 de septiembre.