El Mallorca quiere darse otra alegría

Hace casi tres semanas que la liga despertó, aunque el Mallorca quiere seguir soñando. El conjunto de Vicente Moreno, que todavía no se ha quitado la sonrisa de la cara, vuelve a subirse al escenario solo tres días después de su última función con la digestión por acabar pero con el motor a pleno rendimiento. Repite desplazamiento el conjunto balear, que desembarca esta vez en uno de esos puntos negros que aún tiene repartidos por el mapa del campeonato: el municipal de Santo Domingo. Al sur de Madrid y a lomos de su coliderato, los bermellones intentarán darle continuidad a la tendencia ganadora en un campo en el que nunca han vencido (LaLiga123 TV, 20.00 horas).



Hacía mucho tiempo que el Mallorca no deslizaba las cortinas del campeonato con tan buena cara. Más de dos décadas, concretamente. Si su victoria en la primera jornada ante Osasuna ya echaba abajo un muro que últimamente parecía infranqueable, el golpe sobre la mesa que dio en el Wanda le ha situado en la primera fila del escaparate y ha renovado el estado de ánimo, tanto del equipo como del entorno. Una espiral positiva que tratará de aprovechar ante un Alcorcón que solo ha sumado un punto en sus dos primeras intervenciones.



En las filas del conjunto balear emerge ya un once bastante bien definido. Un bloque heredado del curso anterior que dinamiza en ataque un Carlos Castro que ha conectado especialmente bien con Abdón Prats. Sin embargo, esa alineación tipo ha sufrido un serio corte en el eje de la defensa por el que ha caído Antonio Raíllo, que se quedó ayer en Palma con gripe. El central cordobés es el líder de la zaga y viene de rubricar un encuentro magnífico contra el Rayo Majadahonda. Para cubrir su ausencia, Vicente Moreno puede recurrir al eslovaco Martin Valjent, que el otro día fue descartado pese a que viajó a Madrid. La otra alternativa que tiene el técnico sobre la mesa es la del argentino Franco Russo.



En la lista de convocados sigue faltando Joan Sastre, al que unas molestias en la rótula le han impedido debutar en Segunda como mallorquinista, y se mantiene fuera por segunda jornada consecutiva Alejandro Faurlín. Una ausencia sorprendente teniendo en cuenta el papel que estaba llamado a representar el argentino en el grupo esta temporada. Juan Diego Molina, Stoichkov, y Ferran Giner son las otras dos ausencias en una lista en la que entra por primera vez Merveil Ndockyt, delantero congoleño cedido la semana pasada por el Getafe.



En el Alcorcón las necesidades están mucho más acentuadas. Los alfareros dejaron escapar dos puntos ante el Sporting en la jornada inaugural (en el tiempo añadido) y tropezaron después en La Rosaleda (recibiendo un gol en los minutos finales), por lo que sus números permanecen por debajo de lo esperado. No así las sensaciones que transmite su juego, que son algo más esperanzadoras para sus intereses. Hoy intentará refrendarlas yendo a por una victoria que reforzaría la coraza del bloque.



Cristóbal Parralo, que tiene la baja por sanción del lateral izquierdo Carlos Bellvis, podría repetir su once titular más reciente, en cuyo caso el gallego Jonathan Pereira repetiría como referencia en la posición de nueve.



Unos aún no han ganado esta temporada y los otros, que nunca lo han hecho en Santo Domingo, confían en seguir volando.