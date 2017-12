Excluidas 813 de las 8.526 instancias a las oposiciones de la CAIB

Un total de 813 de las 8.526 instancias presentadas, el 10 %, a las oposiciones de la administración general de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) han sido excluidas provisionalmente debido a la presentación de deficiencias, ha informado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas.

La mayoría de las exclusiones, un 57 %, se debe a que los aspirantes no han presentado el título acreditativo del nivel de lengua catalana.

El Govern ya ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) el listado de los aspirantes admitidos para realizar las pruebas y los que han sido excluidos.

Los aspirantes excluidos del proceso pueden presentar las enmiendas adecuadas para validar su solicitud, para lo que tendrán un plazo de diez días hábiles, hasta el próximo 10 de enero.

Otro 10 % de los aspirantes no admitidos provisionalmente se debe a que no han firmado su solicitud. Otro 5 % han quedado fuera del proceso por haber presentado una solicitud para turnos incompatibles -promoción interna vertical y turno libre, por ejemplo-, mientras que un 4 % no han presentado el certificado de pago de la tasa de inscripción, o han pagado una cantidad no pertinente.

Una vez que se agote el plazo abierto para la subsanación de los errores y se revisen las alegaciones presentadas, se procederá a la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos.

Debido a la gran demanda provocada por la convocatoria, se requirió a los interesados que hicieran dos comprobaciones: que su nombre no se encuentra dentro del listado de personas excluidas y que están inscritas en el cuerpo que les corresponde, con el fin de evitar posibles errores.

La Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) ha recibido más de 8.500 solicitudes al proceso de oposiciones para 293 plazas de funcionario de carrera correspondientes a los cuerpos generales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dentro de una oferta que, en total, llega a las 395 plazas en los servicios generales, que incluye las del cuerpo de abogacía y que debe completarse con las plazas de los cuerpos facultativos que han sido convocadas este mes de diciembre.

El plazo de presentación de solicitudes para aspirar a las plazas en estos cuerpos facultativos se encuentra abierto hasta el próximo 12 de enero.

Del total de la Oferta pública de 395 plazas a los Servicios Generales de la CAIB, 242 son de turno libre y 153 para promoción interna.

Toda la información necesaria para la inscripción y el seguimiento de todo el procedimiento selectivo se encuentra ordenada en la página web «http://oposicionscaib2018.caib.es».

Entre los meses de marzo y mayo de 2018, los aspirantes admitidos celebrarán los primeros ejercicios de las pruebas selectivas de los diversos cuerpos.

Una vez hechos los exámenes, y adjudicadas las plazas, la toma de posesión de los nuevos funcionarios está prevista para el mes de diciembre de 2018.