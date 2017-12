Las ventas del ‘merchandising’ de Palma continúan sin arrancar

La comercialización del merchandising de la capital balear, Passion for Palma, continúa sin arrancar y las ventas son mínimas. El gerente de la Fundació de Turisme Palma 365, Pedro Homar, explica que «a día de hoy, el merchandising registra pocas ventas porque los dos puntos de venta que más movimiento e interés generaban, el Castillo de Bellver y el Casal Solleric, ya no los gestionamos».

En este punto, explica que la regidoria de Cultura cedió temporalmente a la de Turisme estos dos espacios para que los utilizase como oficina de información turística, donde también se vedía merchandising. Sin embargo, hace aproximadamente un año Cultura solicitó a Turisme que se los devolviese porque los necesitaba para sus actividades.

El gerente de la Fundació de Turisme explica que la concesión del merchandaising de Palma -concedido a agencia de publicidad Intelagencia- finaliza en diciembre de 2019 y asegura que la intención del Consistorio es respetarla. Por tanto, pese a que las ventas son mínimas no tiene previsto rescindir la adjudicación.

En concreto, se adjudicó el diseño, producción, comercialización y distribución de productos promocionales y artículos de regalo. El contrato prevé la opción de prorrogarlo cuatro años más, pero no parece que vaya a ejecutarse. Homar destaca que ni la Fundació de Turisme ni el Ajuntament de Palma tienen que realizar ninguna aportación económica por el merchandising.

La Fundació recibe un porcentaje de los ingresos que se recaudan con las ventas: los dos primeros años un 6 % de las ventas, el tercer año un 7 %, el cuarto un 8 %, el quinto un 9 % y el sexto un 10 %. Estos productos se pueden comprar en las oficinas de información turística, las tiendas de recuerdos de la estación marítima número 2 y en el Corte Inglés de Avingudes.