Hacienda y el Govern cerrarán en el primer trimestre de este año el nuevo REB de Baleares

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han acordado este martes acelerar la negociación del nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) con el objetivo de cerrar el anteproyecto antes de abril y tramitarlo en el Congreso para que entre en vigor en 2019.

Armengol se ha reunido en Madrid con el ministro acompañada por la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y el director general de Presupuestos, Joan Carrió, para tratar sobre el proyecto de compensación de los perjuicios de la insularidad.

Según destaca el Govern en un comunicado, el nuevo REB «compensará la insularidad con un fondo de insularidad» con inversiones adicionales a las de los presupuestos estatales, mayores ayudas al transporte de viajeros y mercancías y «un paquete de medidas fiscales» para ciudadanos y empresas.

«Se hace justicia a una reivindicación histórica colectiva de los ciudadanos de las Islas Baleares, compartida por todas las formaciones políticas y el tejido empresarial de la comunidad», ha dicho Armengol al concluir la reunión.

Vos explic en aquest fil com ha anat la reunió amb el ministre Montoro. Hem aconseguit el compromís per part del Govern de l’Estat que durant el primer trimestre de 2018 s'aprovarà en comissió mixta el nou Règim Especial per a les Illes Balears, que entraria en vigor el 2019. pic.twitter.com/0KZZ4Pf3Me