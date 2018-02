El PI pide al Govern si tomará medidas para evitar las ocupaciones ilegales en viviendas de Baleares

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha criticado al Gobierno del Estado por «no ser capaz» de solucionar el «problema» de la ocupación ilegal de viviendas y ha recordado que el Govern tiene «cero competencias y cero posibilidad de arreglarlo».

En respuesta a una pregunta formulada por el portavoz del El PI, Jaume Font, Armengol se ha comprometido a «hacer todo lo posible e interlocutar con las Administraciones que hagan falta para que se solucionen estas cosas».

Font se ha interesado por conocer si, ante la falta de respuesta del Estado, piensa el Govern tomar algún tipo de acción para evitar las ocupaciones ilegales de viviendas en Baleares. «Comparto la inseguridad de los ciudadanos ante este hecho. Antes era por supervivencia y ahora todo apunta a que hay mafias organizadas que ocupan la vivienda y después la alquilan», ha explicado Armengol.

Jaume Font, ha advertido de que en Baleares se están dando «decenas» de casos en los que los legítimos propietarios ven cómo sus viviendas son ocupadas, en muchos casos por mafias, por lo que se ven abocados a un largo proceso judicial para recuperarlas. Font le ha pedido a la presidenta que, como se trata de una competencia del Estado, intermedie ante la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares y ante el mismo ejecutivo central para tratar de solucionar este problema, incluso a través de un cambio legislativo.

El líder del PI ha recordado que Podemos y MÉS se opusieron y votaron en contra en septiembre pasado de una proposición no de ley del partido regionalista que fue aprobada en la que se condenaba y rechazaba la ocupación ilegal de casas en Baleares. Al mismo tiempo, se instaba al Gobierno central a cambiar la normativa actual para facilitar la recuperación de las viviendas en un menor plazo de tiempo.

Font ha lamentado que el Estado no haya hecho «nada» al respecto y se ha referido a las numerosas quejas que reciben los alcaldes de las islas por este problema, que causa «sufrimiento» a muchas familias.

