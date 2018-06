El Parlament aprueba la 'Ley Escoba', con la 'enmienda Matutes' incluida

El Parlament ha aprobado este martes la Ley Ómnibus -llamada 'Ley Escoba' por la oposición- de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de Baleares y que incluye la polémica 'enmienda Matutes', a la disposición transitoria 14 de la Ley de Urbanismo, que limita el aprovechamiento y uso en unos terrenos propiedad de la familia Matutes en Sant Josep de la Talaia.

Esta proposición de ley, que ha sido impulsada por MÉS per Menorca, también modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de Función Pública que dota de cobertura y seguridad jurídica la carrera profesional del personal funcionario.

En este sentido, desde el El PI han asegurado que se necesitaba encontrar «una solución urgente» a la situación del pago a la carrera profesional y el diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, ha expresado que se debe «reconocer a los trabajadores públicos que, dentro de su puesto de trabajo, se han esforzado y mejorado, llegando a alcanzar eficiencia en su trabajo como funcionarios».

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha destacado también el «blindaje» del pago a la carrera profesional en los consells y en los ayuntamientos ante «las amenazas de la Delegación del Gobierno en Balares». Así, ha agradecido la «mano izquierda que ha tenido el PP, ante la mano derecha de Salom, por haber permitido la modificación de la Ley de Función Pública».

MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han coincidido también en resaltar este apartado de la Ley Ómnibus relativa a la carrera profesional. «No cabe duda del beneficio que adquirimos con esta modificación», ha señalado el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí.

Por su parte, el diputado Biel Barceló ha destacado las «movilizaciones de los sindicatos de los últimos meses ante los recursos de Salom» y ha pedido al PSIB «que vaya rápido para hacer el cambio» en el cargo. «Ésta será una de las últimas fechorías de la delegada -en relación a los recursos a la carrera profesional- y esperamos que su sustituto no vaya por el mismo camino», ha añadido Barceló.

En cuanto a la valoración de los socialistas, la diputada Maria José Camps también ha hecho referencia a la «mayor cobertura legal necesaria para evitar la imposición de recursos, como ya hizo la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, al actuar contra de los funcionarios».

Por otro lado, esta normativa modifica diez leyes y refunde otras dieciocho del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma también en materia de turismo, urbanismo, ordenación farmacéutica, transportes, cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, así como de residuos y de régimen local.

Desde MÉS per Menorca han reiterado que se trata de una ley «de garantías jurídicas y de derechos» y los socialistas han apuntado que es una normativa «legítima, consensuada, trabajada y necesaria».

Asimismo, la diputada Camps la ha bautizado como «ley holística», al poner la «seguridad jurídica como centro y eje de todas las normas que se juntan».

Sin embargo, en la oposición, el diputado 'popular' ha manifestado que es una ley «de corrección de errores», que carece «de nexo de unión». «Corregimos leyes que no tienen nada que ver una con la otra», ha añadido.

Por su parte, del Grupo Parlamentario Mixto ha intervenido ante la Cámara balear el diputado Xavier Pericay, quien ha recalcado el «desconcierto» que caracteriza la Ley Ómnibus.

Por otro lado, desde Podemos han destacado, entre otras modificaciones, la referente a los residuos. En concreto, con esta aprobación se deroga el artículo 19 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, relativo al traslado de combustible derivado de residuos que provienen de la Unión Europea.

Jarabo ha recalcado la «garantía de paralizar la importación de residuos» y ha criticado la gestión de Maria Salom en el Consell de Mallorca cuando se aprobó dicha importación. «Fue un despropósito de su partido», ha dicho.

Además, el portavoz parlamentario de Podemos ha manifestado que «Salom será el último residuo en abandonar las instituciones». Unas declaraciones que han hecho que la portavoz de los 'populares', Margalida Prohens, haya intervenido en el debate exigiendo a Jarabo que «pidiera disculpas por haber insultado a Salom».

Prohens se ha dirigido al portavoz de Podemos y le ha dicho que «su ego y chulería es proporcional a su falta de educación e incapacidad para ser diputado en el Parlament».

A pesar de esta confrontación, durante el debate todos los grupos parlamentarios han destacado otras modificaciones como las relativas al alquiler turístico, dentro de la Ley de Turismo, o las referentes al transporte escolar en la isla de Ibiza.

En cuanto a las votaciones, los grupos han aceptado incorporar una enmienda propuesta por la diputada Camps al redactado del artículo 6.1 de la Ley, que modifica la Ley de Transporte y Movilidad Sostenible. De este modo, el pleno ha aprobado todos los puntos de la Ley, a excepción del artículo siete, ya que, según han explicado, se ha considerado que la modificación prevista ya no era necesaria.