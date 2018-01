MÉS per Mallorca exige que «se respete» la decisión democrática de Cataluña

MÉS per Mallorca ha exigido al PP que «respete» la decisión democrática del pueblo de Cataluña tomada en las urnas y ha pedido al PSOE que «reniegue» del artículo 155 y «se ponga del lado de la democracia».

Según ha recogido en un comunicado la formación este martes, el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha considerado «impresentable» que el portavoz de comunicación del PP, Pablo Casado, le «amenazara» al presidente del Parlament, Roger Torrent, «utilizando a sus hijos».

«Demuestran que la chabacanería y el barro son el medio en que se siendo cómodo el PP, que incrementa irresponsablemente la tensión con Cataluña para sacar un rédito electoral», han manifestado desde la formación.

Asimismo, los ecosobiranistas han considerado «una decisión arbitral, que no se basa en ninguna ley» que el Tribunal Constitucional no permita la investidura de Carles Puigdemont si no se entregaba previamente a la justicia.