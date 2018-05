El reality 'Love Island' se prepara para una nueva edición en Sant Llorenç

El canal británico ITV2 ya tiene todo listo para afrontar la segunda edición de su reality Love Island, que se instalará y se emitirá desde una finca de Sant Llorenç de Cardassar, en Mallorca.

Según publican los medios británicos, el programa, que volverá a presentar Caroline Flack, iniciará su emisión en las próximas semanas. The Sun publica este lunes imágenes de cómo se ha empezado a trabajar en el montaje del programa, que en su pasada edición se presupuestó en 2,5 millones de euros.

Se prevé que esta nueva edición arranque en la primera semana de junio. The Sun explica que, tras el éxito de la serie del año pasado, más de 100.000 personas se inscribieron para participar en su nueva cita.

Attention all passengers: Boarding for @itv2's #LoveIsland is about to commence ✈️ Have your passports at the ready, Flack's back and our new trailer is landing soon... ???? @carolineflack1 pic.twitter.com/jBfx27NEFG