«No tenía intención de clavar un cuchillo en el cuello a mi tía»

La Audiencia Provincial ha condenado a un hombre que intentó matar a su tía clavándole un cuchillo en el cuello, en marzo de 2016. El hombre admitió lo ocurrido y aceptó este jueves en el juicio cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.

«Fui a casa de mi familia a pedir auxilio. Estaba drogado, no me acuerdo, no tenía intención de clavar el cuchillo en el cuello a mi tía», dijo el acusado ante la Sala. El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 10 años.

Agradecido

El acusado, moldavo de 36 años, se mostró agradecido con la resolución. La Fiscalía pedía siete años de cárcel. «Muchas gracias por su atención y por lo que han hecho por mí. Que tengáis todas un muy buen día», manifestó el hombre, embutido en un chándal del Liverpool al dirigirse al tribunal.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la tarde del 6 de marzo de 2016. El procesado acudió al domicilio de su tía, en Camp Redó, donde también residía su madre y otros familiares. Pidió que le dejaran alojarse allí. Los familiares, por falta de espacio, le dijeron que no podía.

El moldavo reaccionó de forma agresiva. Insistía en que le dejaran quedarse. En un momento dado de la discusión, agarró por la espalda a su tía intentándola estrangular. Con la otra mano le clavó en el cuello un cuchillo, de 20 centímetros de hoja, fabricado de forma artesanal. Los familiares presentes se abalanzaron sobre el acusado e impidieron que acabara en tragedia.

La mujer estuvo ingresada dos días en el hospital a consecuencia de la agresión.